Selbstbräuner verlieren mit der Zeit ihre Wirkung

Selbstbräuner aus dem vergangenen Sommer haben in diesem Jahr wahrscheinlich keine Wirkung mehr. - Foto: shutterstock

Die meisten Anbieter empfehlen daher, ein einmal geöffnetes Produkt innerhalb von 6 Monaten zu verbrauchen. Darauf weist das Portal Haut.de hin.

Die Wirkung kann auch durch Wärmeeinwirkung nachlassen. Daher sollten Selbstbräuner nicht in der Sonne oder auf einem sonnigen Fensterbrett liegen. Am besten lagern die Produkte in einem etwas kühleren Raum.

dpa