Til Schweiger: Deutschland nicht mit Hollywood vergleichbar

„Wir haben hierzulande keine wirkliche Filmindustrie, daher lässt sich all das schwer mit Hollywood vergleichen“, sagte der 54-Jährige in einem am Mittwoch auszugsweise veröffentlichten Interview der Illustrierten „Gala“.

Eine Figur wie Harvey Weinstein gäbe es in Deutschland einfach nicht. Jemand, der Berufsverbote aussprechen könne, so Schweiger.

