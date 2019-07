Überraschender Besuch: Schlange klingelt an Tür

Die Familie lebt im texanischen Converse, unweit eines Wasserschutzgebietes, wie die Mutter der Familie erklärt. Trotzdem sei es noch nie vorgekommen, dass Schlangen ihrem Haus so nahe kommen. Sie will durch das Teilen des Videos auch die Menschen in ihrer Umgebung warnen: „Draußen sind viele Schlangen unterwegs, also passt auf!“, sagte sie im Interview mit dem Sender KSAT.

