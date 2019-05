"true": Annika Borsetto stellt heute neue EP live vor

Die EP – angesiedelt zwischen Single und Album – enthält 4 neue Eigenkompositionen, an denen Borsetto ab Januar mit Produzent Chris Kaufmann im „Blessville Music Production“-Studio in Kaltenbrunn gearbeitet hat.

„Beim Schreiben hatte ich ein entspanntes Gemüt, ich war gelassen“, erzählt Borsetto von ihrer Arbeit an den Liedern mit Gitarre und Ukulele, einem gitarrenähnlichen Zupfinstrument. „Was ich erlebe, gebe ich in meinen Liedern wieder. Sechs Lieder hatte ich, vier habe ich für ‚true‘ ausgewählt.“

„Ich hoffe, dass die neuen Songs auch von den Radios gut aufgenommen werden“, so Borsetto, „auch wenn ich vielleicht nicht in das Pop-Format passe, das vielen Radiohörern gefällt.“ Bisher habe es jedenfalls geklappt. „Viele Radios bringen meine Lieder, was wundervoll ist und wofür ich mich auch bedanke.“

Live präsentieren wird Annika Borsetto ihre EP „true“ ab Mittwoch bei drei Live-Auftritten in Bozen (Mittwoch, 22. Mai, Sudwerk; 19 Uhr), Bruneck (Donnerstag, 23. Mai, Bunegg’n; 19 Uhr) und Lana (Montag, 27. Mai, Reichhalter; 18 Uhr).

