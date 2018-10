17 Uhr: Wahlbeteiligung bei 50,5 Prozent

Nächster Zwischenstand bei der Wahlbeteiligung: Während um 11 Uhr 19,6 Prozent der Wahlberechtigten gewählt hatten, ist der Prozentsatz jetzt um 17 Uhr auf 50,5 Prozent gestiegen. Seit der Öffnung der Wahllokale Sonntagfrüh um 7 Uhr haben 193.441 wahlberechtigte Südtiroler in den 116 Gemeinden von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Bei den Wahlen zum Südtiroler Landtag vor 5 Jahren waren es ebenfalls um 17 Uhr 210.876 und damit 56,5 Prozent gewesen.

Die Beteiligung errechnet sich derzeit auf die Zahl der in Südtirol Wahlberechtigten, die Zahl der Briefwahlberechtigten fließt in diese Berechnung nicht mit ein: 382.964 beträgt die Anzahl der Wahlberechtigten in Südtirol - 2013 waren es 373.050. Zusammen mit den mittels Brief Wählenden ergibt dies 417.968 - vor 5 Jahren waren es 400.961. Bis Freitagabend hatten sich 10.442 Briefwähler an der Wahl beteiligt; diese werden bei der Auszählung um 21 Uhr mitberücksichtigt.

Die Grafik mit der Wahlbeteiligung um 11 und 17 Uhr. Grafik: LPA/mgp

Wahlbeteiligung in den Gemeinden

Die größte Wahlbeteiligung wurde bis jetzt in der Gemeinde Mühlwald mit 62,6 Prozent der Wählenden verzeichnet - 2013 war die Gemeinde mit der größten Wahlbeteiligung um diese Zeit Waidbruck mit 75 Prozent gewesen. Die geringste Wahlbeteiligung wurde aus Bozen mit 43,5 Prozent gemeldet - vor 5 Jahren war es Pfatten mit 43,6 Prozent.

In den Großgemeinden ergab sich um 17 Uhr folgende Reihung bei der Wahlbeteiligung: In Bozen lag die Wahlbeteiligung um 17 Uhr bei 43,5 Prozent (2013: 45,3 Prozent), in Brixen 51,7 Prozent (57,1 Prozent), in Bruneck 53,4 Prozent (61,9), in Leifers 44,8 Prozent (43,7), in Meran bei 42,9 Prozent (48,8 Prozent). Bei den Bezirken ist jener mit der derzeit größten Wahlbeteiligung jener des Bezirkes Pustertal mit 55,4 Prozent, die geringste wurde aus dem Bezirk Bozen mit 43,5 Prozent gemeldet.

Mit der Auszählung der Stimmen wird heute erstmals sofort nach Schließung der Wahllokale um 21 Uhr begonnen.

lpa/stol