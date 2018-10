Brigitte Foppa: „Generationenwechsel geht nicht spurlos vorbei“

Bei Hausbesuchen habe die Partei viel Zuspruche erhalten und auch nach den Wahlen in Bayern und den damit verbundenen Ergebnissen habe man parteiintern einen Motivationsschub erfahren.

Aber „der internationale Trend macht es natürlich nicht leicht, auch der Generationenwechsel in der Partei und dass sich Hans Heiss zurückgezogen hat, geht natürlich nicht spurlos an uns vorbei.“ Aber die Grünen haben auch ein neues Gesicht dazugewonnen: Hans Peter Staffler.

Foppa gibt im Interview auch zu, möglicherweise auch einige Grüne-Wähler an das Team Köllensperger verloren zu haben. Sie selbst hat auch persönliche Wahlniederlagen verkraften müssen - 2013 erhielt sie 8.811 Vorzugsstimmen, am Sonntag waren es 6997, also 1814 weniger - aber: „Mein Ergebnis steht im Hintergrund, das was zählt, ist das Ergebnis der Partei.“

Nur knapp haben die Grünen das dritte Mandat erhalten. Neben Brigitte Foppa wird Riccardo Dello Sbarba und Neuzugang Hans Peter Staffler in den Landtag einziehen.

stol