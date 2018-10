Der neue Landtag: Wieder weniger Frauen

An einem kann es nicht gelegen haben: am Angebot. Auch dank Frauenquote standen „wirklich viele tolle Kandidatinnen“ bei der Landtagswahl zur Auswahl, sagt Ulrike Oberhammer, die Präsidentin des Landesbeirates für Chancengleichheit, die auf der SVP-Liste kandidiert hat – und es nicht in den Landtag geschafft hat.

„Ich sehe es bei mir selbst: Dort, wo ich bei öffentlichen Veranstaltungen und Diskussionen dabei war, habe ich Stimmen geholt. Nur ist es leider so, dass bei sehr vielen derartigen Veranstaltungen von den Parteien vorwiegend Männer geschickt werden, sie bekommen also die Sichtbarkeit, und das sieht man dann im Wahlergebnis“, erklärt sie.

„Es fehlt an Sichtbarkeit und Bekanntheit“

Den Frauen fehle es also in erster Linie an Sichtbarkeit und an Bekanntheit, wie auch SVP-Frauenchefin Renate Gebhard in einer ersten Analyse festgestellt hat. Deshalb sind auch die meistgewählten Frauen im Landtag keine unbekannten Gesichter: Mit knapp 17.000 Stimmen führt Landesrätin Waltraud Deeg die Frauschaft im Landtag an, gefolgt von Bäuerinnen-Vertreterin Maria Kuenzer, die zum dritten Mal zur Wahl stand und 9456 Stimmen erzielte, der Frontfrau der Freiheitlichen, Ulli Mair, die zwar massiv Stimmen verloren hat, mit über 9000 Stimmen aber immer noch Platz 3 im Frauen-Ranking erreicht und der Grünen Brigitte Foppa mit 6997 Stimmen. Auf Platz 4 folgt mit Jasmin Ladurner eine junge Quereinsteigerin, die von ihrer Partei, der SVP, ordentlich gepusht worden ist.

Eine Beobachtung gibt Oberhammer auch in ihrer Funktion als Beiratspräsidentin zu denken: „Bei den politischen Veranstaltungen saßen fast nur Männer im Publikum. Ich frage mich, wie wir die Frauen erreichen können.“ Und natürlich sei es wichtig, dass Frauen mehr zugetraut wird und Männer und Frauen beide Geschlechter wählen. „Toll wäre eine dritte Frau in der Landesregierung gewesen. Die Chance war da“, sagt Oberhammer.

„Politik ist bewusste Lebensentscheidung“

Dass mehr Frauen in die Politik gehören, findet auch Waltraud Deeg. „Das tut einem politischen Gremium gut, zumal es die Gesellschaft widerspiegeln soll“, sagt sie. Politik schrecke aber oft ab. „Da herrscht oft ein raues Klima. Das tun sich Frauen neben Beruf, Familie und Haushalt nicht gerne an.“ Machbar sei es aber.

„Politik ist eine bewusste Lebensentscheidung und ist in meinem Fall partnerschaftlich getroffen worden. Wenn der eine weniger daheim ist, muss der andere mehr einspringen, dann geht es“, sagt Deeg.

D/wib