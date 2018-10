In Franzensfeste und Tiers ist Auszählung der Listenstimmen beendet

Während die SVP in Franzensfeste nur 30,6 Prozent der Stimmen erhalten hat, gingen in Tiers 62 Prozent an die Sammelpartei. - Foto: D

Die SVP erhielt in der Gemeinde Franzensfeste nur 30,6 Prozent der Listenstimmen - gefolgt von der Lega (21,5 Prozent) und dem Team Köllensperger (16,1 Prozent).

In Tiers hingegen gingen an die SVP 62 Prozent aller abgegebenen Listenstimmen - 17,8 Prozent an das Team Köllensperger und 6,4 Prozent an die Freiheitlichen.

stol