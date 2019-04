A22: Umweltmaut für intermodale Infrastruktur

Am Dienstag hat der Landeshauptmann über den derzeitigen Stand der Verhandlung in Sachen Konzessionsverlängerung der A22 berichtet. „Wir haben in den vergangenen Wochen auf technischer und politischer Ebene einiges geklärt und sind in mehreren ursprünglich strittigen Fragen an einem guten Punkt angelangt.“

Dies gelte sowohl für die Zusammensetzung und Besetzung der Führungsgremien und der Aufsichtsorgane, aber auch für die Berechnung von Darlehenskosten und die Bemessung der Tarife. Nach den Worten von Landeshauptmann Kompatscher herrsche nun ein grundsätzliches Einvernehmen, was die Berechnung von 3,3 Milliarden Euro für Instandhaltungskosten und Direktinvestitionen in die Autobahn anbelangt, ebenso wie für die 800 Millionen Euro für die sogenannten funktionellen Investitionen, die unmittelbar mit dem Autobahnbetrieb in Verbindung stehen.

Was hingegen die geplanten 350 Millionen Euro für Investitionen zur Verbesserung der intermodalen Infrastruktur angeht, die eine Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene voranbringen sollen und den Bau des Verladebahnhofes Isola della Scala bei Verona einschließen, könnte die angestrebte Umweltmaut zur Finanzierung herangezogen werden:

„Die EU-Richtlinie schafft eine solche Möglichkeit, und auch der italienische Verkehrsminister hat sich im Memorandum of Understanding, das er in Bozen unterzeichnet hat, dazu bekannt“, sagte Kompatscher.

Kompatscher, der derzeit auch in der Region Trentino-Südtirol den Vorsitz führt, will sich am Mittwoch zunächst von den 16 öffentlichen Anteilseignern ein Verhandlungsmandat holen, bevor er am Abend Verkehrsminister Toninelli trifft. „Es gibt keine Fälligkeit, aber auch wir sind an einem schnellen Abschluss interessiert und wollen so bald als möglich mit den Investitionen beginnen.“

lpa/stol