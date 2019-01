Achammer nicht Landeshauptmann-Stellvertreter

Dies sei keine „Watschen“ für Achammer, sagte Kompatscher. Er begründete seine Entscheidung damit, dass Achammer sehr viele Termine wahrnehmen müsse und es somit zu terminlichen Schwierigkeiten kommen könnte. Außerdem sei es keineswegs Tradition, dass stets der SVP-Obmann zum Landeshauptmann-Stellvertreter gekürt worden sei, so der Landeshauptmann. Dies habe nur auf Richard Theiner zugetroffen, der 2 Monate lang zugleich SVP-Obmann und 1. Stellvertreter gewesen sei. Diese Position ging dann an Landesrat Christian Tommasini, als einziger italienischer Landesrat. Als SVP-Obmann in dieses Amt gehievt blieb Theiner aber die gesamte Legislatur deutscher Vize-Landeshauptmann.

Bleibt abzuwarten, was die SVP-Fraktion zu dieser Entscheidung sagt.

Giuliano Vettorato (Lega) wird italienischer Landeshauptmann-Stellvertreter. Wie Kompatscher betont, wäre seine Wahl eigentlich auf Massimo Bessone gefallen, doch wollte er dem Wunsch von Innenminister Matteo Salvini, der Vettorato vorgeschlagen hatte, nachkommen.

D/bv/stol