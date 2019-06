Australischer Botschafter zu Besuch in Südtirol

Der Rechtswissenschaftler Greg French, der seinen Master an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster erworben hat und spricht deshalb fließend deutsch. Er bekleidet seit bald 3 Jahren das Amt des Botschafter Australiens in Rom. Als solcher ist er für Italien, Albanien und San Marino zuständig. Am Dienstag hat der aus dem Bundesstaat New South Wales stammende Botschafter Landeshauptmann Arno Kompatscher im Landhaus 1 in Bozen einen Besuch abgestattet.

Landeshauptmann Kompatscher gab dem australischen Botschafter Einblick in Südtirols Besonderheiten als Land zwischen 2 Kulturräumen, den Minderheitenschutz und die Autonomie. "Unsere Geschichte und unsere geografische Lage prädestinieren uns dazu, eine Brücken- und Mittlerrolle zwischen dem italienischen und deutschen Kulturraum wahrzunehmen", sagte der Landeshauptmann. "Wir verstehen uns als kleines Europa in Europa, wollen unsere Vielfalt wahren und offen sein für Neues."

Die politischen Entwicklungen in Italien, Europa und weltweit waren ebenso Thema der Aussprache wie die Beziehungen zwischen Südtirol und Australien in den Bereichen von Handel und Wirtschaft, aber auch von Wissenschaft und Forschung.

lpa