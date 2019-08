DNA: Landesweite Aktion des Schützenbundes

Der Startschuss fiel an der deutschen Sprachgrenze in Salurn. - Foto: Südtiroler Schützenbund

Der Startschuss fiel am Freitag früh an der deutschen Sprachgrenze in Salurn. An insgesamt rund 600 Ortseingangstafeln überklebte der Südtiroler Schützenbund die deutschen historisch gewachsenen Ortsnamen mit dem Spruch „DNA seit 97J“ (deutsch nicht amtlich seit 97 Jahren).

„Mit der Machtergreifung der Faschisten begann in Südtirol eine gewaltsame Assimilierungspolitik, die die vollständige Italianisierung der deutschsprachigen Bevölkerung als erklärtes Ziel hatte. Ein erster Schritt war die Übersetzung und amtliche Einführung von etwa 8.000 Orts- und Flurnamen auf Basis des von dem italienischen Nationalisten Ettore Tolomei erstellten „Prontuario dei nomi locali dell‘Alto Adige“ und das Verbot der Verwendung der deutschen Namen. Dieses Gesetz gilt bis heute. Somit haben unsere deutschen Namen keine Gültigkeit. Die heute gültigen italienischen oder pseudofaschistischen Namen wurden bereits vor dem Ersten Weltkrieg geschaffen, mit dem Ziel die Sprach- und Siedlungsgeschichte Südtirols zu manipulieren und diesen Zweck erfüllen sie bis heute“, so der Schützenbund in einer Aussendung.

„Seit 97 Jahren ist das Toponomastik-Problem ungelöst. Man befindet sich auf einer Schaukel. Man ist zwar in Bewegung, kommt aber keinen Schritt weiter. Mit dieser Aktion möchte der Südtiroler Schützenbund die Bevölkerung auf das Unrecht, das 1922 begann und bis heute andauert, aufmerksam machen“, so Jürgen Wirth Anderlan, der Landeskommandant des Südtiroler Schützenbund.“

stol