Delegation aus Sachsen informiert sich über Mobilitätspolitik

Die Abgeordneten aus Sachsen haben sich beim BBT-Infopoint in der Franzensfeste über den Brennerbasistunnel informiert, die Wasserstoffproduktionsstätte in Bozen Süd besichtigt und in der Handelskammer Wissenswertes über Südtirols Erfolgsbranche, den Tourismus, erfahren. Zum Programm gehörten auch ein Treffen mit Deutschlands Honorarkonsul Gerhard Brandstätter sowie eine Stadtführung durch Brixen durch den Abgeordneten und Historiker Hans Heiss.

Tourismus und Verkehrswesen im Mittelpunkt

Bei einem Treffen mit Landeshauptmann Arno Kompatscher standen ebenfalls Tourismus und Verkehrswesen im Mittelpunkt, aber auch Arbeitsmarkt und grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Thomas Widmann schließlich gab den Gästen einen Überblick über die Arbeitsweise des Südtiroler Landtags und konnte als ehemaliger Mobilitätslandesrat auch ausführlich darüber berichten, wie der öffentliche Personennahverkehr ausgebaut wurde und wie man es durch eine autonome Gestaltung des lokalen Schienenverkehrs geschafft hat, einen modernen und attraktiven Dienst zu bieten, mit geringeren Kilometerkosten als ÖBB und Trenitalia.

