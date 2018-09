Der Wahlkampf im Netz

Der Wahlkampf wird in den sozialen Netzwerken immer mehr mit Ausschnitten aus dem persönlichen Leben ausgetragen. - Foto: shutterstock

Der Psychologe und Unternehmenscoach Elmar Teutsch erklärt im Gespräch mit „Südtirol Heute“, warum Einblicke in das persönliche Leben so beliebt sind. Locker und spontan wirken die Bilder – sind sie aber keineswegs. Sie sind meist sehr gut durchdacht. Social-Media-Berater Armin Rieder erklärt was sie vermitteln sollen und wen die Kandidaten damit jeweils ansprechen wollen.

Das Nutzen von Facebook und Instagram hat den Vorteil, vor allem junges Publikum anzusprechen. Dennoch hat das klassische Plakat nicht ausgedient – schließlich sagen Bilder mehr als Worte.

stol