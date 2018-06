Die SVP-Liste für die Landtagswahl steht

Obwohl der letzte Posten auf der Liste am Freitag noch vakant schien, wurden in Vahrn wider Erwarten 10 Kandidaten nominiert.

Neben den bereits bekannten Namen Gert Lanz, Dieter Pinggera, Helmuth Renzler, Martin Telser, Ulrike Oberhammer, Arno Kompatscher und Philipp Achammer sowie den beiden Überraschungskandidaten Bernd Gänsbacher und Judith Bertagnolli, wird das Team nun doch von Martin Federspieler, Schütze aus Lüsen, komplettiert.

Mit ihrer 35-köpfigen Liste ist die Volkspartei jetzt also bereit für den Wahlkampf, der auf der Konferenz in Vahrn am Samstag wortstark eingeläutet wurde.

Den vollständigen Artikel und alle Hintergründe gibt es in den "Dolomiten" vom Montag sowie in der aktuellen Ausgabe der Sonntagszeitung "Zett"

stol