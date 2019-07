Durnwalder: „Habe Vertrauen in die Politik verloren“

Luis Durnwalder zeigte sich nach dem Urteil am Freitag enttäuscht. - Foto: D

Er sei enttäuscht von der Justiz und „schockiert“: Schließlich habe er ja keinen Cent in die eigene Tasche gesteckt, was auch der Staatsanwalt in erster Instanz selbst – Guido Rispoli – hervorgehoben habe. „Und dem Staat ist auch kein Schaden entstanden“, unterstreicht Durnwalder.

„Dolomiten“: Herr Alt-Landeshauptmann, wie geht es Ihnen jetzt?

Luis Durnwalder: Ich habe kein Vertrauen mehr in die Gerichtsbarkeit, und ich bin sehr sehr enttäuscht – auch von der Politik. Ich hätte mir mehr Unterstützung erwartet, nicht, dass man mich so im Regen stehen lässt. Undank ist wohl wirklich der Welten Lohn. Einzig SVP-Obmann Philipp Achammer hat ganz klar für mich Stellung bezogen.

