Gemeinderatswahlen in Freienfeld und Sarntal am 26. Mai

Am selben Tag, an dem das Europaparlament neu bestellt wird, finden in den Gemeinden Freienfeld und Sarntal Gemeinderatswahlen statt: Am 26. Mai 2019 werden in Freienfeld und Sarntal Bürgermeister und Gemeinderat neu gewählt.

Landeshauptmann Arno Kompatscher hat als Landeshauptmann von Südtirol dem Wahltermin zugestimmt und als Präsident der Region das Dekret zur „Ausschreibung der Direktwahl des Bürgermeisters und des Gemeinderates“ unterzeichnet, nachdem zuvor das Einvernehmen des Regierungskommissärs und des Präsidenten des Oberlandesgerichts Trient eingeholt worden war.

Die Neuwahlen wurden notwendig, da die Bürgermeister der beiden Gemeinden im Oktober 2018 in den Landtag gewählt wurden. Auch in Borgo Valsugana, Folgaria, Levico Terme, Terre d'Adige und Tione finden am 26. Mai Gemeinderatswahlen statt. Dieser Termin wurde nach Zustimmung des Trentiner Landeshauptmanns ebenfalls im Wahldekret des Präsidenten der Region festgelegt. Der 9. Juni steht in allen sieben Gemeinden als Termin für eventuelle Bürgermeister-Stichwahlen fest.