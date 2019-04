Hartinger-Klein in Südtirol: Facharztausbildung sicher

In langwierigen, aber schließlich erfolgreichen Verhandlungen mit Wien und Rom sei es gelungen, die Ausbildung nach österreichischem Modell an den autorisierten Südtiroler Krankenhausabteilungen wieder einzurichten.

"Damit haben wir etwas geschafft, was den Jungärzten in Südtirol Sicherheit gibt, aber auch uns als Gesellschaft langfristig absichert", hob Landeshauptmann Kompatscher beim Treffen im Felsenkeller der Laimburg hervor.

Dies sei wesentlich der Verdienst einer intensiven, konstanten Zusammenarbeit des Südtiroler Gesundheitsressorts mit Vertretern aus Österreich und konstruktiver Gespräche mit Partnern in Rom, betonte der Landeshauptmann.

Seit Anfang Jänner wieder Facharztausbildung

Anfang Jänner 2019 war die Wiederaufnahme der Facharztausbildung mit der Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung des Südtiroler Gesundheitsressorts und der österreichischen Ärztekammer besiegelt worden.

Damit wurde die Voraussetzung geschaffen, damit Jungärztinnen und Jungärzte künftig in einem rechtssicheren Rahmen an Südtiroler Krankenhausabteilungen ihre Facharztausbildung absolvieren können.

Facharztprüfung in Wien, Anerkennung in Italien

Die Anmeldungen für die Bereiche allgemeine Chirurgie, Orthopädie und innere Medizin sind Anfang März gestartet. Angehende Fachärzte können dabei ihr Ausbildung in den Krankenhäusern des Südtiroler Sanitätsbetriebes absolvieren. Die Facharztprüfung wird an der österreichischen Ärztekammer in Wien abgelegt, von der auch der Facharzttitel ausgestellt wird. Der Titel wird anschließend im italienischen Gesundheitsministerium anerkannt.