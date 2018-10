Investitionsprogramm der STA ausgebaut

1,3 Millionen Euro davon sind für eine erste Machbarkeitsstudie samt Kosten-Nutzen-Analyse zur Errichtung der Bozner Tram zwischen Sigmundskron und Zugbahnhof Bozen vorgesehen (STOL hat berichtet).

Weiters sind im Investitionsprogramm der STA kleineren Beträge für mehrere bereits geplante Arbeiten bestimmt. Wie Arno Kompatscher ankündigte, werde damit die Sanierung der Talstation der Mendelbahn unter Berücksichtigung der Kriterien des Denkmalschutzes mitfinanziert.

Wichtig sei zudem die Vervollständigung der Lärmschutzwände am Bahnhof Sterzing, auf die die Anrainer bereits seit langem warten. Ein Teil der Finanzmittel wird auch für den Masterplan für den Bahnhof Innichen verwendet und für den Bau einer Zugremise am dortigen Bahnhof, damit die Flirt-Züge dort gewartet werden können, ebenso wie für Sanierungen an der Busremise in Corvara.

Die STA hat unter anderem die Aufgabe, für das Land Infrastrukturen und Anlagen des öffentlichen Personenverkehrs zu planen, zu verwirklichen, zu erwerben, instand zu halten und zu führen.

lpa