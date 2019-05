Kompatscher: „Vereint in der Vielfalt“

Noch vor einem Jahr hätten die Nationalisten sich laut gegen die EU, gegen ein Europa ausgesprochen, so Kompatscher.

„Jetzt, im Angesicht des Brexit-Desasters sagt sogar ein Matteo Salvini der Lega: Grundsätzlich bin ich schon für ein Europa. Nun sind also selbst die Nationalisten für ein Europa. Ja, aber für welches?“

Was sei das für ein Europa, in dem sich auch all jene wiederfinden, die es eigentlich zerstören wollen? „Wenn sich die Nationalisten sich jetzt für Europa aussprechen, gibt es ein Problem: Sie meinen immer nur sich selbst, ihren eigenen Staat. Im Zweifelsfall wären sie immer noch gegen alle anderen.“

Nationalismus führe - konsequent zu Ende gedacht - immer zum Krieg. Südtirol habe dies selbst erlebt, anhand der Brennergrenze, der Unterdrückung, der schwierigen Jahre des Aufbaus.

„Unser Südtirol ist ein europäisches Projekt“

„Wer also wenn nicht wir können überzeugte Europäer sein? Immerhin war schon die Idee der Autonomie bereits europäisch, ein Kompromiss zwischen Österreich und Italien. Auch wenn das Statut überarbeitet werden musste.“

Man könne nicht für Europa, aber gegen die EU und deren Auflagen sein: „Wir genießen seit mehr als 70 Jahren Frieden, Sicherheit und Wohlstand in Europa: Das ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit“, so Kompatscher.

„Unser Südtirol ist ein europäisches Projekt: Wir leben ein friedliches Zusammenleben mehrerer Sprachen und Kulturen. Wir vereinen eine starke Identität, haben unsere Wurzeln, aber wir wissen auch um den Mehrwert der Vielfalt - united in diversity. Das ist Südtirol, das ist Europa.“

