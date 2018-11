Landtag: Am Samstag erste Sondierungsgespräche

Arno Kompatscher (links) und Philipp Achammer empfangen am Samstag die Vertreter der in den Landtag gewählten Parteien. - Foto: APA

Ab 14 Uhr beginnen die Sondierungsgespräche im SVP-Sitz in der Brennerstraße. Wie die Volkspartei in einer Aussendung mitteilt, geht es in der Aussprache dabei vor allem um einen ersten Austausch über die weitere Vorgehensweise und die Zusammenarbeit im neuen Landtag.

Im Mittelpunkt steht auch das Ziel der Bildung einer neuen regierungsfähigen Mehrheit.

Empfangen werden die Parteienvertreter im Halbstundentakt von Spitzenkandidat Arno Kompatscher, SVP-Obmann Philipp Achammer und Landessekretär Gerhard Duregger.

Im Anschluss an die Sondierungsgespräche werden Achammer und Kompatscher eine erste Bilanz ziehen.

stol