Maria Elena Boschi kandidiert - Unterstützung der SVP

Die große Überraschung ist also ausgeblieben: Die aus der Toskana stammende 37-jährige Staatssekretärin Maria Elena Boschi wird wie schon länger vermutet bei den Parlamentswahl Kammerwahlkreis Bozen-Unterland als Direktkandidatin kandidieren.

Es ist jener Wahlkreis, in dem die SVP aufgrund ihres Pakts mit dem PD keinen eigenen Kandidaten aufstellt. Dasselbe gilt für den Senatswahlkreis Bozen-Unterland, in dem die nationale PD-Größe Gianclaudio Bressa antritt (STOL hat berichtet).

Die offizielle Bestätigung über Boschis Südtirol-Kandidatur ließ lange auf sich warten, auch am Freitag verschob sich die für den Vormittag angekündigte Bekanntgabe zunächst auf den Nachmittag, dann auf den Abend. Doch erst gegen 4 Uhr morgens am Samstag stand dann die Entscheidung: „Boschi kandidiert“.

SVP sagte am Samstag Unterstützung zu

Einige Stunden später hat die SVP-Leitung bei einer einberufenen Dringlichkeitssitzung entschieden, die Kandidaturen von Boschi und Bressa zu unterstützen. Das Ergebnis hierfür war deutlich: Es gab nur eine Enthaltung und eine Gegenstimme.

Am Sonntag und Montag müssen bereits die Kandidatenlisten hinterlegt werden. „Wir haben deshalb unsere Unterstützung ausgesprochen, weil die beiden PD-Kandidaten in den vergangenen Jahren glaubwürdig - und zwar durch Taten und nicht nur durch Worte - bewiesen haben, zum Schutz und zur Weiterentwicklung unserer Autonomie zu stehen“, so SVP-Obmann Philipp Achammer in einer Aussendung am Samstag.

Siegfried Brugger: „SVP-Unterstützung ist fataler Fehler“

Als fatalen Fehler bezeichnete der langjährige Obmann der Südtiroler Volkspartei und Parlamentsabgeordnete Siegfried Brugger den Beschluss der SVP Leitung, Boschi zu unterstützen.

„Es war für mich schon völlig unverständlich, dass die SVP im Wahlkreis Bozen Unterland weder für die Abgeordnetenkammer noch für den Senat eigene Kandidaten aufstellt und somit der deutschen Bevölkerung die Möglichkeit nimmt, in diesem großen Wahlkreis zumindest einen eigenen Kandidaten wählen zu können, jetzt aber ausgerechnet die PD Unterstaatssekretärin Elena Boschi aktiv zu unterstützen, ist ein fataler Fehler“, so Brugger.

Während eine Unterstützung des PD Abgeordneten Gianclaudio Bressa noch einigermaßen nachvollziehbar sei, weil dieser objektiv viel für Südtirol getan habe, habe Unterstaatssekretärin Boschi noch im Oktober 2014 öffentlich die Abschaffung der Sonderautonomien gefordert. Zudem sei sie sehr umstritten in der eigenen Partei und unter starkem Druck wegen der Probleme der Banca Etruria in der Toskana, in der ihr Vater seinerzeit Vizepräsident war.

Mall: „Wahlkreis Unterland – Schlimmer geht’s nimmer“

Schon vor der Bekanntgabe wurde in Südtirol Kritik an Boschis Kandidatur laut. Der Freiheitliche Bezirksobmann fürs Unterland, Arno Mall, sprach von einem „Horroszenario“ und schoss dann scharf Richtung SVP. „Was hier dem Unterlandler Wähler im Namen der SVPD Freundschaft vorgesetzt wird, entbehrt eigentlich jeden Kommentar. Wenn es nach dem Willen der SVP geht, dann wären die deutschen Wähler nur noch eine kritiklose Manövriermasse“, ärgert sich Mall. Was er freilich nicht erwähnt, die Freiheitlichen entschieden sich gegen eine Kandidatur bei den Parlamentswahlen.

Grüne schicken Lantschner ins Rennen

Südtirols Grüne wollen hingegen am Wahlkampf teilnehmen und sind dafür ein Bündnis mit der gesamtstaatlichen Liste „Liberi e Uguali“ rund um Laura Boldrini und Piero Grasso eingegangen. Sie schicken unter anderem den Bozner Gemeinderat Norbert Lantscher ins Rennen (STOL hat berichtet). Der ehemalige Direktor der Klimahaus-Agentur wird in Bozen-Unterland gegen Maria Elena Boschi antreten.

