Neue Regeln bei ausländische Kennzeichen

Mit dem Sicherheitsdekret von Innenminister Salvini sind „neue, weit überzogene, Regelungen für Autos mit ausländischen Kennzeichen" in Kraft gesetzt worden. Nachdem von den Südtiroler Parlamentariern in Rom bereits eine Ausnahmeregelung für Saison-Arbeiter erreicht werden konnte, ist Senator Dieter Steger nun ein weiterer Schritt in Richtung Lockerung gelungen.

Die Verfassungskommission des Senats hat eine von Senator Steger eingebrachte und von den Senatoren Julia Unterberger, Meinhard Durnwalder und Albert Lanièce mitunterschriebene Tagesordnung genehmigt, in der die Regierung verpflichtet wird, das Problem der Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen anzugehen. Mit der nun angenommen Tagesordnung - heißt es in einer Aussendung - wird die Regierung verpflichtet, dafür zu sorgen, dass auch alle in Italien ansässigen Personen von diesen Regelungen ausgenommen werden, die ein im Ausland angemeldetes Auto fahren, das auf einen Verwandten zugelassen ist, der im Ausland arbeitet oder lebt.

Ausgenommen sollen auch alle in Italien ansässigen, selbstständigen Unternehmer werden, die im Ausland angemeldeten Fahrzeuge fahren, welche auf ausländische Firmen zugelassen sind, von denen sie die Eigentümer sind. Ebenso ausgenommen werden Angestellte von Firmen, die bei der Ausübung ihrer Arbeit, das im Ausland zugelassen Auto eines Kunden fahren. Damit soll das Problem des Weißen Kreuzes beim Abtransport von Fahrzeugen von Verunglückten oder auch das von Angestellten von Hotels, die bisher nicht die Möglichkeit hatten Autos von ausländischen Gästen in die Garage zu fahren, gelöst werden. „Wir werden die Regierung dazu anhalten, hier so schnell wie möglich tätig zu werden, weil diese Regelungen schon zu viele Probleme und Unannehmlichkeiten in unserem Land verursacht haben," verspricht Senator Steger.

