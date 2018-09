Pflichtimpfung: Eigenerklärung bis 10. März 2019 gültig

Eltern müssen das Impfzeugnis und damit den Nachweis, dass alle 10 Pflichtimpfungen durchgeführt worden sind, also erst ab 10. März 2019 in den Bildungseinrichtungen, sprich Schulen und Kindergärten – vorweisen.

Dann wird auch die Landesregierung wohl oder übel Nägel mit Köpfen machen müssen, was denn mit jenen Kindern passiert, die bis dahin immer noch eine löchrige Impf-Biografie aufweisen. Die letzte Konsequenz, so Landesrätin Martha Stocker, habe das Land noch nicht definiert. Aber dafür bleibe mit der neuen Frist vom 10. März 2019 noch genug Zeit, so Stocker.

D/lu