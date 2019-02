SVP-Spitzenkandidat Dorfmann außer Konkurrenz

Die Frist ist am Freitag um Mitternacht verstrichen. Bis zu diesem Zeitpunkt hätten innerhalb der Südtiroler Volkspartei Gegenkandidaten für die EU-Wahl am 26. Mai nominiert werden können. Aber der bisherige EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann ist ohne Konkurrenz geblieben.

Deshalb wird der 49-jährige Feldthurnser am Montag vom SVP-Parteiausschuss offiziell als Spitzenkandidat für die EU-Wahl fixiert. Im Gespräch mit der Sonntagszeitung „Zett“ beantwortet er Fragen wie: Wohin steuert Europa nach der Wahl im Mai? Wie manövrierfähig ist die EU, wenn immer mehr Skeptiker mit an Bord kommen? Und wofür rudert ein Südtiroler Abgeordneter in Brüssel?

