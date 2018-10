Salvini: „Italien ist mit Doppelpass nicht einverstanden“

„Mit der österreichischen Regierung bin ich in Europa verbündet, ich teile 99 Prozent ihrer Kämpfe, nicht aber in Sachen Doppelpass“, so Salvini.

„Es gibt keinen doppelten oder dreifachen Pass. Über diesen Punkt entscheidet die italienische Regierung, die damit nicht einverstanden ist“, sagte der Vizepremier im Interview mit Trentiner und Südtiroler Medien am Samstag.

Salvini plant ein intensives Wahlkampf-Wochenende in Trentino-Südtirol. Anlässlich der Landtagswahl in Trentino-Südtirol am 21. Oktober plant der Innenminister 14 Wahlkampfauftritte in 36 Stunden – am Samstag im Trentino und am Sonntag in Südtirol. (STOL hat berichtet)

apa/stol