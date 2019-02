Sozialhilfe: Entweder - oder

Den Mitgliedern der Landesregierung soll am Dienstag erläutert werden, was und wie viel das Land an Sozial- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen seinen Bürgern bereits bietet. Dafür werden die beiden Abteilungsdirektoren, Luca Critelli für das Sozialwesen und Stefan Luther für den Bereich Arbeit, einen Abgleich der Sicherungssysteme des Landes und des Staates machen.

Und die Zeit drängt, denn die Ansuchen um das Bürgereinkommen können bereits ab 5. März gestellt werden.

D/lu