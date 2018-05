37 Tote bei Protesten gegen US-Botschaft in Jerusalem

Es ist der Tag mit den meisten Todesopfern seit dem Gaza-Krieg 2014. Der palästinensische Gesundheitsminister Jawad Awad in Ramallah warf Israel ein „Massaker an unbewaffneten Demonstranten” vor. Russland zeigte sich besorgt angesichts der Verlegung der US-Botschaft. Die Türkei sprach von einem Massaker. Die deutsche Regierung mahnte zur Mäßigung. Al-Kaida rief zum Heiligen Krieg auf.

Bis zu eine Million Menschen waren im Gazastreifen an der Grenze zu Israel zu Protesten erwartet worden. Nach Angaben der Armee beteiligten sich zunächst mehr als 35.000 Menschen an zwölf verschiedenen Orten an den Protesten am Grenzzaun. Palästinenser hätten Brandbomben und explosive Gegenstände auf Soldaten geworfen, hieß es in einer Stellungnahme. Sie würden Reifen verbrennen und versuchen mit brennenden Gegenständen Feuer in Israel zu entzünden.

Die israelische Luftwaffe habe zudem Stellungen der Hamas im nördlichen Gazastreifen angegriffen. Damit habe die Armee auf Beschuss von dort auf Soldaten reagiert.

Die Türkei bezeichnete das Vorgehen Israels im Gazastreifen als „Massaker” und machte die USA mitverantwortlich. Man verfluche „das Massaker”, das von israelischen Sicherheitskräften an friedlich protestierenden Palästinensern verübt worden sei, teilte das Außenministerium in Ankara mit. Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, es reiche nicht aus, dieses „Massaker” zu verurteilen, es müssten gemeinsame Schritte unternommen werden.

Palästinenser im weitgehend isolierten Gazastreifen ließen ihrer Verzweiflung unterdessen freien Lauf: „Selbst wenn die Hälfte der Bevölkerung stirbt, ist es uns egal”, sagte der 31-jährige Bilal Fasayfes im südlichen Khan Yunis. „Wir machen weiter, damit die andere Hälfte in Würde leben kann.”

Israel wirft der im Gazastreifen herrschenden Hamas vor, sie missbrauche die Proteste zu Anschlagsversuchen an der Grenze. Die Armee betont, sie schieße nur im Notfall und auch dann nur auf die Beine.

Die USA haben ihre Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Am Montag wurde die neue Botschaft im Beisein von rund 800 Gästen offiziell eröffnet. Auch US-Finanzminister Steven Mnuchin, Vize-Außenminister John Sullivan, Präsidententochter Ivanka Trump sowie ihr Mann und Trump-Berater Jared Kushner waren bei der Zeremonie dabei.

”Vor 70 Jahren hat David Ben Gurion die Unabhängigkeit (des Staates Israel) erklärt”, sagte US-Botschafter David Friedman am Montag in Jerusalem zu den zahlreichen Gästen. „70 Jahre später gehen die Vereinigten Staaten endlich den nächsten Schritt.” Dieser historische Moment sei „dem Mut einer Person” zu verdanken: US-Präsident Donald Trump. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sprach auf Facebook ebenfalls von „einem historischen Moment”.

US-Präsident Trump betonte in einer Videobotschaft, die bei den Feierlichkeiten ausgestrahlt wurde, das Recht Israels auf die Bestimmung seiner Hauptstadt. „Israel ist eine souveräne Nation mit dem Recht, seine Hauptstadt selbst zu bestimmen”, sagte Trump. „Wir haben in der Vergangenheit das Offensichtliche nicht anerkannt”, so Trump weiter.

Die US-Regierung wird sich weiter um ein Friedensabkommen zwischen Israelis und Palästinensern bemühen, erklärte Trumps ranghoher Mitarbeiter und Schwiegersohn Jared Kushner. Die USA seien entschlossen, dabei zu helfen, „einen nachhaltigen Frieden zu schaffen”. In Bezug auf die zeitgleichen tödlichen Proteste an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel sagte Kushner: „Diejenigen, die Gewalt provozieren, sind Teil des Problems, nicht Teil der Lösung.”

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat Israel zum 70. Jahrestag seiner Gründung als „beispiellose Erfolgsgeschichte” bezeichnet. „Österreich und Israel haben heute ausgezeichnete Beziehungen und meine Regierung ist bereit, unsere Bindungen zu verbessern, wo immer das möglich ist, in der Politik, der Wirtschaft, der Wissenschaft, dem Tourismus und Technologie”, schrieb Kurz am Montag auf Twitter. Neben Kurz gratulierten auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Außenministerin Karin Kneissl (beide FPÖ) dem Staat zum Jubiläum.

Österreich hatte am Sonntag am Empfang des israelischen Außenministeriums in Jerusalem zum Anlass der US-Botschaftseröffnung teilgenommen. Dies bestätigte Botschafter Martin Weiss am Montag gegenüber der APA. Weitere durch ihre Botschafter vertretene EU-Staaten waren Tschechien, Rumänien und Ungarn. Zahlreiche EU-Staaten wie Deutschland oder Frankreich dagegen verzichteten auf eine Teilnahme.

Trump hatte im Dezember in einem umstrittenen Alleingang Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt. Er kündigte die Verlegung der Botschaft von Tel Aviv in die Heilige Stadt an. Die Entscheidung wurde international scharf kritisiert. Bereits damals kam es zu Unruhen in den Palästinensergebieten.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verurteilte das gewaltsame Vorgehen israelischer Sicherheitskräfte gegen die Demonstranten scharf. „Wir erleben eine schändliche Verletzung des internationalen Rechts und der Menschenrechte im Gazastreifen”, erklärte Amnesty im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Das muss sofort aufhören.”

Israel hat den Ostteil Jerusalems im Sechstagekrieg 1967 erobert. Den Anspruch der Palästinenser auf Ost-Jerusalem als Hauptstadt für einen eigenen Staat Palästina lehnt Israel ab. Doch die internationale Gemeinschaft pocht darauf, dass der künftige Grenzverlauf in Verhandlungen beider Seiten geklärt wird.

