Afrikanische Union fordert Entschuldigung von Salvini

Die Afrikanische Union forderte Salvini in einer Presseaussendung auf, seine „verächtlichen Worte“ zurückzunehmen. Dies solle im „Interesse einer konstruktiven Debatte über die Migration zwischen Europa und Afrika“ erfolgen. „Die Afrikanische Union ist der Ansicht, dass Beleidigungen nicht die mit der Migration verbundenen Herausforderungen lösen werden, mit denen Afrika und Europa derzeit konfrontiert sind“, so die Union.

Die Lega hatte bestritten, dass Salvini die Migranten als „Sklaven“ bezeichnet hatte. „Salvini hat die Afrikaner nie beleidigt, sondern die Idee verworfen, sie nach Europa zu bringen, um sie in derart schrecklichen Zuständen leben zu lassen, die dem Sklaventum ähneln. Das ist genau das Gegenteil davon, was einige ausländische Medien berichtet haben“, so die Lega.

Salvini hatte vergangene Woche in Wien gesagt, dass er eine „ganz andere Weltsicht“ als sein Luxemburger Amtskollege Jean Asselborn habe. „Ich arbeite lieber dafür, dass die italienischen und europäischen Jugendlichen mehr Kinder in die Welt setzen, weil ich keine neuen Sklaven will.“ Nachsatz: „Wenn ihr Luxemburg neue Migration braucht – in Italien helfe ich lieber den Italienern, dass sie wieder Kinder machen.“

apa