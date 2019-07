Deutschland könnte Flüchtlinge von „Gregoretti” aufnehmen

Die restlichen Flüchtlinge sollen erst von Bord gehen dürfen, wenn ihre Aufnahme durch andere EU-Länder geklärt ist, teilte die Regierung in Rom nach der Ankunft des Schiffes in Augusta bei Catania mit. Die EU-Kommission war am Montag bemüht, Mitgliedsstaaten für die Aufnahme der Migranten zu finden. Entsprechende Gespräche seien noch im Gange, verlautete zu Wochenbeginn aus Brüssel.

Am Donnerstagabend hatten Schiffe der italienischen Küstenwache im Mittelmeer rund 140 Migranten gerettet, die mit zwei Schlauchbooten in Libyen losgefahren und in Seenot geraten waren. Am selben Tag hatte sich vor der libyschen Küste eine Flüchtlingstragödie ereignet, bei der bis zu 200 Tote befürchtet werden. Die geretteten Flüchtlinge wurden von dem Rettungsschiff der italienischen Küstenwache aufgenommen. Der „Gregoretti” verweigerte das italienische Innenministerium aber die Einfahrt in einen italienischen Hafen.

apa