Di Maio: „Unser Programm sieht Euro-Austritt nicht vor“

„Wenn unsere Regierung schon starten hätte können, hätten wir den EU-Partnern die Details unserer Wirtschaftspolitik vorstellen können – und die sieht keineswegs den EU-Austritt vor“, so Di Maio auf Facebook.

„Italien hat heute die Aussicht einer äußerst schwachen Regierung, die im Parlament nur wenige Stimmen erhalten wird und keine Idee für die Zukunft des Landes hat. Sich gegen die Demokratie zu stemmen lohnt sich nicht“, betonte Di Maio.

Das Scheitern der Regierungsbildung in Italien hat die Finanzmärkte beunruhigt. Der „Spread“, der vom italienischen Staat für Kredite zu zahlende Risikoaufschlag, stieg auf den höchsten Stand seit November 2013. „Diese Situation bezeugt, dass nicht wir und unsere Regierung, sondern die Ungewissheit in Italien das Problem ist.

Di Maio appellierte an die Italiener, sich am Samstag in Rom an einer Protestkundgebung gegen das Scheitern der Regierungsverhandlungen für ein Kabinett aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung zu beteiligen. “Es wird eine demokratische und friedliche Demonstration sein, bei der wir zusammen sagen wollen: 'Unsere Stimme zählt'„, sagte Di Maio.

