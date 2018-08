„Diciotti“-Migranten im Krankenhaus von Catania

16 Migranten wurden in das Krankenhaus von Catania gebracht. - Foto: APA/ANSA

Auch 11 Frauen wurde erlaubt, das Schiff zu verlassen. Sie wurden in die Gynäkologie-Abteilung des Krankenhauses eingeliefert. Zahlreiche Migranten würden außerdem an Krätze leiden, hieß es in italienischen Medien.

Nach ergebnislosen Beratungen über die Verteilung von aus Seenot Geretteten am Freitag in Brüssel ging die Hängepartie für 134 Migranten auf dem Schiff im Hafen von Catania weiter.

Innenminister Matteo Salvini betonte, er suche nach Lösungen für den Fall.

apa