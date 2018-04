Dringlichkeitssitzung der OPCW zu Chemiewaffenangriff

Nach den jüngsten Giftgasangriffen „wissen wir alle, dass Syrien seit 2013 ein geheimes Chemiewaffenprogramm” betrieben habe, sagte der Botschafter. Damals war Syrien Mitglied der OPCW geworden und hatte den Besitz von Chemiewaffen eingeräumt.

Russland strebt unterdessen trotz der westlichen Raketenangriffe auf Syrien einen Dialog mit den USA an. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow äußerte am Montag in Moskau die Hoffnung, „dass trotz all der Schäden, die Washington dem bilateralen Verhältnis zugefügt hat, irgendeine Art von Kommunikation beginnen kann”.

Voraussetzung für einen Dialog ist nach Peskows Worten, „dass unsere amerikanischen Kollegen ihre internen Probleme klären”. Möglicherweise spielte er damit auf die Unklarheit über die weitere Strategie der USA im Syrien-Konflikt an. Der Kreml hatte die Luftangriffe auf seinen Verbündeten Syrien am Wochenende scharf kritisiert, auch die jüngsten US-Sanktionen gegen Russland belasten das Verhältnis.

Peskow wies zudem den Vorwurf zurück, dass Russland und Syrien den internationalen Experten der OPCW den Zugang zum Schauplatz des mutmaßlichen Giftgasangriffs im syrischen Douma verweigerten. „Wir betrachten solche Anschuldigungen als grundlos”, sagte der Kreml-Sprecher. Den Vorwurf hatte die britische Botschaft in Den Haag erhoben.

apa/dpa