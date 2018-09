Erdogan abgereist – Staatsbesuch in Deutschland beendet

Das Flugzeug des Staatsoberhauptes hob nach Angaben der Polizei am Samstag Abend vom Köln/Bonner Flughafen ab.

Der mehrstündige Aufenthalt Erdogans am Samstag in Köln war sowohl von Tausenden seiner Anhänger als auch von zahlreichen Gegnern seiner Politik begleitet worden. Mit einem der größten Einsätze ihrer Geschichte sicherte die Polizei in der Domstadt die Straßen und den Bereich rund um die Moschee.

apa