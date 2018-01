Italien streitet im Wahlkampf über „Flat Tax“

Die „Flat Tax“ habe wegen ihrer Einfachheit stets positive Resultate im Kampf gegen Steuerhinterziehung gezeigt, argumentierte Berlusconi im Wahlkampf. Dazu versprach der vierfache italienische Premier eine Verdoppelung der Mindestpensionen in Italien auf 1.000 Euro. Die „Flat Tax“ ist auch ein Eckpfeiler im politischen Programm der mit Berlusconi verbündeten populistischen Lega Nord. Diese will die „Flat Tax“ sogar auf 15 Prozent drücken. „Wir wollen einen einheitlichen Steuersatz, um das Leben der Italiener zu vereinfachen“, so Lega-Chef Matteo Salvini.

Steuerschock für Wirtschaftswachstum

„Die Flat Tax ist eine revolutionäre Maßnahme, die Italien neue Kraft geben wird“, kommentierte der Fraktionschef der Forza Italia in der Abgeordnetenkammer, Renato Brunetta. Italien brauche einen „Steuerschock“, damit die Wirtschaft wieder kräftiger wachsen könne.

Ex-Premier Matteo Renzi, Chef der regierenden Demokratischen Partei (PD), bezeichnete Berlusconis Steuerpläne als populistisch. Die „Flat Tax“ sei nicht finanzierbar. Der Wirtschaftsexperte Luigi Marattin, Ex-Berater Renzis, bezeichnete den einheitlichen Steuersatz als tiefgreifend unfair, da die Reicheren dadurch weniger Steuer zahlen würden.

Bekämpfung Steuerhintzerziehung und Schattenwirtschaft

Mit der „Flat Tax“ will Berlusconis Mitte-rechts-Allianz unter anderem die Steuerhinterziehung und die Schattenwirtschaft bekämpfen. Die Schattenwirtschaft generiert in Italien einen Jahres-Umsatz von 190 Milliarden Euro. Dies entspricht 12,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), geht aus dem jüngsten Bericht des italienischen Statistikamtes Istat hervor.

Zur Schattenwirtschaft zählen vor allem zu niedrige Steuererklärungen und Schwarzarbeit. Das Phänomen ist der Studie zufolge vor allem im Handel, im Tourismus, in der Gastronomie und der Bauwirtschaft verbreitet.

