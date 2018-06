Italiens Innenminister Salvini am Sonntag zu Gesprächen in Libyen

Im Einsatz gegen die Flüchtlingskrise will Italien stärker in Libyen aktiv werden.

Über seine Gespräche in Libyen wird Salvini bei einer Pressekonferenz am Montagnachmittag in Rom berichten, verlautete es aus dem italienischen Innenministerium. Auch EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani plant demnächst eine Reise nach Libyen und Niger.

Italiens Premier Giuseppe Conte telefonierte am Freitag mit Fayez al-Sarraj, dem Chef der von der UNO unterstützten Regierung. Dabei ging es um die jüngsten Entwicklungen in Libyen und um Wege zur Förderung der Kooperation zwischen den beiden Ländern, hieß es in Rom.

Italien wolle sich für die Überwindung der Krise in Libyen einsetzen. Wichtig sei es, „globale Lösungen“ zu finden, die das Thema Sicherheit, Wirtschaft und Menschenrechte berücksichtigen, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA.

apa