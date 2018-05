Jurist Conte soll neuer italienischer Premier werden

Den Namen des 54-Jährigen aus dem süditalienischen Apulien, der in Wien am Internationalen Kulturinstitut (IKI) Deutsch gelernt hat, wollen die rechte Lega und die Fünf Sterne-Bewegung Präsident Sergio Mattarella bei einem Treffen am Montagabend vorschlagen.

Der 1964 geborene Conte hat 1988 an der römischen Universität „La Sapienza“ summa cum laude promoviert und dann sein Studium in Yale, Paris und New York fortgesetzt. Am Internationalen Kulturinstitut in Wien hat Conte 1993 Deutsch gelernt. Der in Rom lebende Conte ist Professor für Privatrecht in Florenz und an der römischen Universität LUISS. Er ist Mitglied des Obersten Richterrats für administrative Justiz. Zuvor hatte er an der Universität von Malta und an der Universität der sardischen Stadt Sassari doziert. In der politischen Öffentlichkeit ist er bisher jedoch nicht in Erscheinung getreten.

Sein letztes Buch „Impresa responsabile“ (Verantwortungsbewusstes Unternehmen) wurde im vergangenen Monat veröffentlicht. Vor zwei Wochen erschien ein 650-seitiges Werk Contes zum Thema „Schutz der fundamentalen Rechte und Freiheiten“.

Conte war in die Regierungsliste, die die Fünf Sterne-Bewegung vor den Parlamentswahlen am 4. März vorgestellt hatte, aufgenommen und als möglicher Minister für die öffentliche Verwaltung vorgeschlagen worden. Der geschiedene Vater eines zehnjährigen Sohnes ist auf Druck seines Freundes Alfonso Bonafede, Zivilrechtsanwalt und „Rechte Hand“ von Fünf Sterne-Chef Di Maio, der populistischen Bewegung beigetreten.

Linkswähler

Zuvor war Conte Eigenangaben zufolge ein Linkswähler. „In der Vergangenheit habe ich linksgewählt. Heute denke ich, dass die ideologischen Schablonen des 20. Jahrhunderts überholt sind“, sagte Conte dazu.

Am Montag wollen Lega und Fünf Sterne-Bewegung Staatschef Mattarella ihren Koalitionsentwurf vorlegen. Der Präsident muss die Nominierung des Regierungschefs absegnen, bevor dann das Parlament darüber abstimmen kann.

apa