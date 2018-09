Martina Salomon wird neue „Kurier”-Chefredakteurin

Davor war Salomon bei der „Presse” Innenpolitik-Chefin gewesen. 2012 wurde sie auch Wirtschafts-Ressortleiterin des „Kurier”. Am Mittwoch nannte sie „guten, auf Fakten basierten und konstruktiven Journalismus, der immer die Interessen der Leserinnen und Leser unserer großen 'Kurier'-Familie im Auge behält” als ihr „größtes Anliegen”. Sie habe „Respekt vor der Aufgabe, Respekt vor der Qualität der Kolleginnen und Kollegen” und „Freude an dem, was wir gemeinsam im Team leisten werden”.

Aufsichtsratsvorsitzender Erwin Hameseder (Raiffeisen) bezeichnete Salomon als „eine der profiliertesten Journalistinnen des Landes” und hob den Stellenwert einer Frau als Chefredakteurin einer Tageszeitung hervor. Man habe die Entscheidung nach einem „aufwändigen Hearing-Prozess” getroffen. An Brandstätter richtete Hameseder Dankesworte: „Für die erfolgreiche Führung der Redaktion in den letzten acht Jahren und die Bereitschaft, weiterhin als Herausgeber zur Verfügung zu stehen”.

Salomon werde „die Positionierung und das digitale Transformationsprojekt des Medienhauses weiter vorantreiben”, erklärte Geschäftsführer Thomas Kralinger. Auch er dankte dem scheidenden Chefredakteur „für acht erfolgreiche Jahre”, er habe das Medienhaus „sicher durch diese unruhigen Zeiten navigiert” und Reichweite und Marktposition „stabil” gehalten.

Die Funktion als Herausgeber nimmt Brandstätter seit fünf Jahren wahr, auf diese Rolle werde er sich künftig konzentrieren, genauso wie auf seine „publizistische Tätigkeit”, sagte er. Er betonte auch die „besondere Vertrauensstellung”, da der Herausgeber „nach unserem Redakteursstatut für die Blattlinie verantwortlich ist”. Er sei als Herausgeber zeitlich unbefristet bestellt.

Vor Salomons Antritt am 1. Oktober ist noch die „Kurier”-Redaktion am Wort, die gemäß Statut über die Chefredaktion abstimmen kann.

