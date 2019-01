Migrantenrettung: Appell an Italien

Seit Tagen würden die Migranten auf einen sicheren Landehafen warten. Dies sei eine Missachtung der wesentlichsten internationalen Gesetze. „Wir fordern von Italien und Europa, dass das Gesetz respektiert wird und dass diese Menschen sofort in einem sicheren Hafen landen dürfen. Die Rettung und der Schutz von Menschenleben müssen absolute Priorität haben”, hieß es in der am Donnerstag veröffentlichten Presseaussendung.

„Die Sea Watch 3 sucht Schutz vor bis zu 7 Meter hohen Wellen, Regen und eisigem Wind“, schrieb die Sea Watch am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter, gefolgt von dem Aufruf: „Europa, wir brauchen einen sicheren Hafen!”. Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte zuvor ausgeschlossen, Menschen von Bord der „Sea Watch 3” in Italien an Land gehen zu lassen.

apa