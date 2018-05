Mutmaßliche Jihadisten in Spanien und Marokko festgenommen

Die Festgenommenen würden der Vorbereitung von Anschlägen der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) in Europa beschuldigt, teilte das spanische Außenministerium am Dienstag mit. Zwei der Festnahmen seien in Spanien, drei weitere in Marokko erfolgt.

Die Verdächtigen sollen den Angaben zufolge einem IS-Netz angehört haben, das in den sozialen Netzwerken sehr aktiv gewesen sei und sich dort der Anwerbung, der Indoktrinierung und der Radikalisierung junger Menschen gewidmet habe. Auch hätten sie im Internet den Gebrauch von Waffen gelehrt.

apa/dpa