ÖVP siegt bei EU-Wahl mit Rekordvorsprung vor SPÖ

Nur eineinhalb Jahre, nachdem sie aus dem Nationalrat flogen, kehrten sie wie Phönix aus der Asche zurück und holten 13,5 Prozent. Die Abspaltung JETZT, die diesmal mit dem ehemaligen EU-Parlamentarier Johannes Voggenhuber ins Rennen ging, scheiterte dagegen mit einem Prozent kläglich. Listengründer Peter Pilz regte daraufhin eine Zusammenarbeit der beiden Parteien bei der Nationalratswahl an.

Die NEOS blieben am Sonntag bei ihren gut acht Prozent von vor fünf Jahren hängen, konnten damit aber weit besser leben als Freiheitliche und vor allem SPÖ. Während erstere ihr Minus von zwei Prozentpunkten auf 18 Prozent noch mit dem Ibiza-Skandal inklusive Rücktritt von Parteichef Heinz-Christian Strache erklären konnten, waren die Sozialdemokraten, die nur noch 23,5 Prozent haben, eher ratlos.

Dass Parteichefin Pamela Rendi-Wagner für das „Scheiß-Ergebnis” (Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer) mitverantwortlich ist, wollte zumindest öffentlich keiner der Granden sagen, die noch am Sonntagabend zu einer Präsidiumssitzung zusammengekommen waren. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser sprach sich vage gegen personelle Schnellschüsse aus.

Lieber konzentrierte sich die SPÖ auf einen Gegenangriff: „Diese Wahl ist vorbei, und wir stehen ab morgen vor der nächsten Wahlauseinandersetzung.” Dass man es da nicht mit einem Kanzler zu tun haben will, machte Rendi-Wagner klar. Kurz nutze das Scheitern seiner Regierung für einen „Ich-Wahlkampf”, beklagte die SPÖ-Chefin schon einige Stunden, bevor das Parteipräsidium einstimmig einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung beschloss.

Um den erfolgreich zu gestalten, bräuchten die Sozialdemokraten die Unterstützung der Freiheitlichen. Deren Obmann Norbert Hofer hielt sich bedeckt, hat aber eine klare Tendenz. Die hat auch Spitzenkandidat Harald Vilimsky, er vertraut dem Kanzler nicht mehr.

Die Grünen haben nach ihrem Wahltriumph, nach dem sie spätestens nach dem Brexit ihre drei Mandate im Europaparlament wieder haben, ein Luxusproblem. Sie wissen nicht, ob sie ihren erfolgreichen Parteichef Werner Kogler auch als Spitzenkandidat in die Nationalratswahl schicken sollen. Er selbst peilt für den wohl im September stattfindenden Urnengang eine „Team-Lösung” an. Sein Ziel sei jetzt einmal, ins EU-Parlament einzuziehen.

Neben dem Misstrauensantrag gibt es in den kommenden Tagen noch zwei offene Fragen zu klären. Da geht es einerseits darum, dass das vorläufige Wahlergebnis noch um die Wahlkarten ergänzt wird, was wohl die FPÖ ein wenig nach unten drückt, die NEOS etwas nach oben hebt und den Grünen noch ein Mandat von der SPÖ bescheren könnte. Zusätzlich wird am Dienstag oder Mittwoch feststehen, wer wie viele Vorzugsstimmen erreicht hat. Das ist vor allem für die Volkspartei entscheidend, da sie ihre (sieben) Mandate nach der Anzahl der persönlichen Unterstützungen vergibt.

Einer ist schon jetzt zufrieden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen freute sich über die klare Mehrheit der pro-europäischen Parteien. Positiv ist jedenfalls die Wahlbeteiligung, die knapp 59 Prozent erreichte, historisch der zweitbeste Wert bei EU-Wahlen überhaupt,

Das gute Abschneiden der ÖVP bei der EU-Wahl 2019 spiegelt sich auch in der Wählerstromanalyse von ORF/SORA wider. Im Vergleich mit der Nationalratswahl 2017 konnte die Volkspartei 69 Prozent ihrer Wähler halten. Zusätzlich holte sie rund 96.000 Stimmen von der SPÖ und 62.000 von der FPÖ. Die Freiheitlichen hatten das größte Mobilisierungsproblem: 51 Prozent der FP-Wähler von 2017 blieben daheim. Die SPÖ verlor jede 10. Stimme der Wahl 2017 an die Grünen (130.000 Wähler) - und auch der Abfluss in Richtung ÖVP war groß: 7 Prozent bzw. 96.000 Wähler wanderten an die Türkisen von Sebastian Kurz.

Die FPÖ verlor massiv an die Nichtwähler - nämlich rund 665.000 der 1,3 Mio. Stimmen aus 2017 (51 Prozent). Zum Vergleich: Von den ÖVP-Wählern des Jahres 2017 blieben 376.000 zuhause (24 Prozent), die SPÖ verlor 225.000 Stimmen (17 Prozent) an das Lager der Nichtwähler. Zwischen Freiheitlichen und ÖVP gab es laut Wählerstromanalyse einen Wähleraustausch, der in Summe zugunsten der ÖVP ausging: 62.000 Stimmen wanderten von FPÖ zur ÖVP, in umgekehrte Richtung flossen demnach 52.000 Stimmen.

Die Grünen verdanken ihr Comeback einerseits der Mobilisierung sehr vieler Wähler der Nationalratswahl 2017: 76 Prozent (146.000 Stimmen) der Grün-Wähler von 2017 machten auch bei der EU-Wahl ihr Kreuz bei der Öko-Partei. Weitere 130.000 wanderten von der SPÖ zu den Grünen, 81.000 kamen von der Liste JETZT und weitere 77.000 von den NEOS. Die NEOS wiederum behielten 52 Prozent ihrer Wähler aus der Nationalratswahl. 54.000 kamen von der SPÖ zu den Pinken, 38.000 von der Liste JETZT und 37.000 von der ÖVP.

