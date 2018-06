Organisationsgründung gegen Missbrauch in der Kirche

Gründungsmitglied Saunders will strukturelle Mechanismen abschaffen Foto: APA (AFP/KEYSTONE)

Der Brite, der als Jugendlicher von zwei Priestern missbraucht wurde, hatte 2016 nach öffentlicher Kritik an der Aufklärungsarbeit der Kirche sein Mandat in der päpstlichen Kinderschutzkommission ruhend gestellt und legte es später ganz zurück.

ECA gehören Betroffene und Menschenrechtsaktivisten aus 15 Nationen an, unter anderem aus Deutschland, Polen, Spanien, Italien und den USA. Ein besonderes Anliegen sei es, die Kirche dazu zu bringen, entschieden gegen Bischöfe vorzugehen, die Missbrauch vertuscht haben und Täter decken, hieß es bei der Pressekonferenz anlässlich der Gründung. Die Kirche müsse zudem alle tatrelevanten Daten zugänglich machen. Als „historisch” bezeichnete es Anne Barrett Doyle, Ko-Direktorin des Netzwerks BishopAccountability.org, dass Papst Franziskus jüngst eingeräumt hatte, in Chile habe es in der Tat systematische Vertuschung von Missbrauchstaten gegeben. Gleichwohl beklagte Saunders, der Vatikan winde sich immer noch zu oft aus der Verantwortung.

Das chilenische Missbrauchsopfer Jose Andres Murillo, der Ende April/Anfang Mai von Papst Franziskus im Vatikan empfangen worden war, sagte, im Kampf gegen Missbrauch komme es auch auf Staaten und die jeweilige Gesellschaft an. In Weltregionen wie Afrika oder Lateinamerika würden missbrauchte Kinder immer noch zum Schweigen gebracht.

apa