Parlamentswahl in Schweden - Rechtsruck zu erwarten

Ihnen werden bis zu 20 Prozent der Stimmen vorausgesagt. Damit dürfte es sowohl für den sozialdemokratischen als auch für den konservativen Block unmöglich sein, eine Parlamentsmehrheit zu bekommen. Die Schwedendemokraten setzten im Wahlkampf auf Abstiegsängste und die Unzufriedenheit vieler Schweden mit der Einwanderungspolitik der Regierung. Seit 2015 kamen mehr als 300.000 Asylbewerber nach Schweden.

Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl von zehn Millionen nahm das Land damit so viele Flüchtlinge auf wie kein anderes Land in Europa. Hinzu kommt die wachsende Gewalt in Großstädten, die vor allem durch rivalisierende Gangs befeuert wird. Die Wahllokale sind ab 8.00 Uhr geöffnet. Erste Prognosen werden nach Schließung um 20.00 Uhr erwartet.

apa/dpa/ag.