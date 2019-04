Präsident Macron zeichnet Einsatzkräfte von Notre Dame aus

Macron empfing im Elysee-Palast Hunderte Feuerwehrleute, Polizisten, Mitarbeiter des Roten Kreuzes und des Zivilschutzes. „Sie haben uns beispielhaft gezeigt, wie wir alle sein sollten“, sagte der Präsident. Die ganze Welt habe live am Fernseher verfolgen können, mit welchem Einsatz die Retter Notre Dame in der Nacht auf Dienstag vor einem kompletten Einsturz bewahrt hätten. Auch die Stadt Paris wollte die rund 600 Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag ehren.

Überschattet wurden die Feierlichkeiten durch einen Streit um Spenden: Linke Parteien, Gewerkschaftsführer und Aktivisten der Protestbewegung der „Gelbwesten“ werfen reichen Unternehmern vor, den Brand in Notre Dame für eine „PR-Aktion“ zu ihren Gunsten zu nutzen.

Insgesamt sind bereits rund 850 Millionen Euro zugesagt, der Großteil von Superreichen und Firmen.

apa