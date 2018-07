Rom bittet EU um Unterstützung für Migranten

Beim EU-Gipfeltreffen am 28. und 29. Juni in Brüssel habe man sich auf das Prinzip der Solidarität verständigt, hieß es im Schreiben. Italien sei nicht mehr willig, sich allein um die Flüchtlingsproblematik zu kümmern, die alle EU-Länder betreffe, argumentierte Conte.

Umverteilung der 450 Migranten geplant

Italien bemühe sich um ein Abkommen mit den anderen EU-Ländern für die sofortige Umverteilung der 450 Migranten. Sollte es von den EU-Partnern keine Antwort geben, werde Italien den Migranten keine Genehmigung zur Landung erteilen, betonte Conte laut Medienangaben.

Salvini bekräftigte, dass Migranten künftig nur noch über legale Wege nach Italien einwandern sollen. Seit seinem Amtsantritt als Innenminister Anfang Juni sei die Zahl der Migrantenankünfte gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017 um 27.000 Personen zurückgegangen. „Wir wollen weiterhin für dieses Resultat arbeiten, wir dürfen keine Schwäche zeigen“, sagte Salvini.

Malta nicht zur Aufnahme bereit

Malta hatte am Freitagvormittag angekündigt, dass es sich nicht zur Aufnahme der 450 Migranten einschalten werde, die sich an Bord eines von Libyen abgefahrenen Fischerbootes befanden. Sie wurden dann am Samstag an Bord zweier Schiffe der italienischen Küstenwache genommen. 8 Migranten wurden zur ärztlichen Behandlung auf die Insel Lampedusa gebracht.

apa