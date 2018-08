Salvini: „Mein Ziel ist das australische No-Way-Modell“

Australien lässt grundsätzlich keine Flüchtlinge ins Land. Stattdessen werden sogar anerkannte Asylwerber in Lagern auf Manus und in Nauru untergebracht. Menschenrechtsorganisationen kritisieren immer wieder die verheerenden Zustände in den Internierungslagern.

„Italien ist nicht Europas Flüchtlingslager. Schluss mit den Landungen“, forderte Salvini von der ausländerfeindlichen Partei Lega. In Hinblick auf ein im Juli eingetroffenes Schiff mit 450 geretteten Migranten im sizilianischen Pozzallo kritisierte Salvini: „Deutschland, Spanien, Portugal, Irland, Malta und Frankreich verpflichteten sich zur Aufnahme einer gewissen Zahl von Migranten. Ein Monat später hat lediglich Frankreich 47 Migranten aufgenommen.“

Italiens Ziel sei nicht die Umverteilung der Migranten in Europa, so Salvini. „Mein Ziel ist die Einrichtung von europäischen Schaltern in den Herkunftsländern der Migranten, die bestimmen, wer Recht auf Asyl in Europa hat. Wer Asylrecht hat, soll mit dem Flugzeug nach Europa gelangen. Nur so kann das Geschäft der Schlepper bekämpft werden“, so Salvini.

Auch der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat wiederholt gefordert, dass sich die EU Australien in der Einwanderungspolitik zum Vorbild nehmen solle.

apa