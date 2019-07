Salvini beschwert sich über Fünf-Sterne-Minister

Der Vizepremier zeigte dagegen volles Vertrauen in Fünf-Sterne-Chef und Vizepremier Luigi Di Maio. „Er ist eine ernste und kompetente Person“, so Salvini. Zuletzt hatte sich der Lega-Chef wegen zunehmender Kritik aus den Reihen der Fünf-Sterne-Bewegung beschwert.

Salvini hat am Donnerstag dem Koalitionspartner mit Neuwahlen gedroht. Die gemeinsame Regierungsarbeit werde nur fortgesetzt, wenn die Fünf-Sterne-Bewegung mit der Lega bei den Themen Autonomie für die Regionen, Budget und Justizreform übereinstimme. Es sei noch immer genügend Zeit, das Parlament aufzulösen und nach der Sommerpause neu wählen zu lassen, sagte Salvini. Neuwahlen würde er dem Land jedoch gern ersparen. Schließlich hätten Lega und Fünf-Sterne-Bewegung ein Jahr lang gut zusammengearbeitet. „Ich würde mich gern auf meine Arbeit und nicht auf Polemik konzentrieren“, beklagte sich Salvini.

Die Fünf-Sterne-Bewegung sparte zuletzt nicht mit Kritik an dem Lega-Chef, weil dieser sich hartnäckig weigert, im Parlament über angebliche Geldflüsse aus Moskau an seine Partei zu berichten. Gleichzeitig waren die Partner uneins bei der Wahl Ursula von der Leyens zur EU-Kommissionspräsidentin. Fünf-Sterne-Chef Di Maio erklärte, seine Parteifreunde im Europäischen Parlament hätten für die Deutsche gestimmt, weil sie sich für einen Mindestlohn in der EU ausgesprochen habe. Die Lega aber habe entschieden, die CDU-Politikerin abzulehnen, weil sie von ihr keine Garantie für den Posten eines EU-Kommissars für Italien bekommen habe.

Di Maio unterstellte der Lega, die Koalition auflösen zu wollen, um ein neues Mitte-Rechts-Bündnis mit der Forza Italia um Expremier Silvio Berlusconi und der Rechtspartei „Fratelli d'Italia“ einzugehen. Dies wurde von Salvini bestritten. „Die einzige Alternative zu dieser Regierungskoalition sind Neuwahlen“, sagte Salvini. Er habe keine Sehnsucht nach einer neuen Allianz mit der Forza Italia, versicherte er.

