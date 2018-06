Salvinis Lega auf Rekordhoch

Lega-Chef Matteo Salvini ist aktuell die bestimmenden Person in der politischen Landschaft Italiens. Meinungsumfragen sehen seine Lega derzeit bei 31,2 Prozent; damit wäre seine Partei stärkste Kraft in Italien.

Bei Neuwahlen käme die Lega laut der von der Zeitung „Corriere della Sera“ (Samstagsaugabe) beauftragten Erhebung auf 31,2 Prozent der Stimmen, verglichen mit 17 Prozent bei der Parlamentswahl am 4. März. Die Fünf-Sterne-Bewegung müsste sich mit 29,8 Prozent begnügen, nachdem sie bei der Parlamentswahl 32 Prozent erreicht hatte.

Salvinis Lega schöpft aus dem Reservoir der konservativen Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi, die sich laut der Umfrage bei Neuwahlen mit einem Rekordtief von 8,3 Prozent der Stimmen begnügen müsste. Die Demokratische Partei (PD) würde mit 18,9 Prozent gegenüber dem Ergebnis der Parlamentswahlen stabil bleiben.

„Vier Monate nach den Parlamentswahlen hat die Lega ihre Stimmen praktisch verdoppelt. War sie am 4. März noch die drittstärkste Partei, so ist sie heute zur stärksten Einzelkraft avanciert. Das ist bisher in Italien noch nie geschehen“, kommentierte die Tageszeitung.

apa