Schiff „Diciotti“ legt in Trapani an

2 Flüchtlinge, die sich an Bord des Schiffes befinden, wurden wegen Gewalt und Drohungen angezeigt. Eine Justizermittlung läuft, berichteten italienische Medien am Donnerstag. Noch unklar ist, ob die beiden festgenommen werden.

Die 2 Flüchtlinge an Bord der „Diciotti“ – ein Migrant aus Ghana und einer aus dem Sudan – sollen zuvor auf einem anderen italienischen Schiff die Besatzung bedroht haben – aus Angst davor, nach Libyen zurückgebracht zu werden. Medienberichten zufolge schlossen sich die Besatzungsmitglieder im Kommandoraum ein und verständigten die Rettungszentrale in Rom.

Migranten in Trapani von Aktivisten begrüßt

Einige Dutzend Menschenrechtsaktivisten begrüßten im Hafen Trapani die Ankunft der Migranten. Die Aktivisten vom Netzwerk #RestiamoUmani (Wir bleiben menschlich) trugen rote T-Shirts. Einige von ihnen hatten Handschellen und fesselten sich demonstrativ an Händen und Füßen.

Salvini, der derzeit am informellen EU-Innenministertreffen in Innsbruck teilnimmt, hatte im Juni privaten Seenotrettungshelfern untersagt, in italienischen Häfen festzumachen. Nach Angaben der italienischen Regierung trafen seit Jahresbeginn fast 16.700 Migranten an den Küsten des Landes ein, davon 11.000 aus Libyen. Das seien 80 Prozent weniger als im Vorjahr, teilte das Innenministerium mit.

apa