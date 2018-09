Toninelli: Migration entscheidet über Zukunft der EU

Dem Verkehrsministerium ist auch die Küstenwache unterstellt, die Rettungseinsätze für Flüchtlinge im Mittelmeer übernimmt.

Am Samstag ist die Regierung aus der Fünf-Sterne-Protestbewegung und der Lega seit 100 Tagen im Amt. Vor allem in der Migrationspolitik sind die Parteien auf Konfrontationskurs mit den EU-Partnern. Italien will, dass auch andere Länder Migranten übernehmen, die aus Seenot gerettet wurden.

Toninelli gehört neben Sterne-Anführer Luigi Di Maio zu den prominentesten Ministern der Bewegung. Er stand wegen der Dramen um gerettete Migranten sowie des Brücken-Einsturzes in Genua zuletzt im Fokus.

apa/dpa